國立臺灣科技大學26日舉辦校園徵才博覽會，有202家廠商參展，現場設置239個攤位，此次校徵提供超過1萬個職缺，此次校園徵才博覽會有不少廠商參展，有全球最大半導體設備商艾司摩爾(ASML)、台灣美光、鴻海、台灣特斯拉等大廠參加，學生們更是滿心期待，期望能找到理想的幸福企業。

臺科大是孕育臺灣科技人才重要搖籃，校長顏家鈺表示，去年受疫情影響取消校園博覽會，今年恢復舉辦，吸引眾多企業參展，包括科技業、製造業、資訊通訊業、金融業和營造業等各領域企業參加，也證明臺科大學生研究與實作能力兼具，是科技大廠爭搶人才的重點目標，不少公司也釋出實習機會，想要搶先延攬臺科大優秀的人才。

此次的校園徵才博覽會亮點不少，台灣艾斯摩爾(ASML)宣布今年在台招募600名工程人才，並且打造「ASML創新體驗車」，開進博覽會現場。參觀者只要透過行動裝置就可一窺價值數億美元的EUV設備的內部構造，包括「光學」、「光罩」、「晶元載台」三大主要模組，還可透過體驗互動、影音導覽，更深入認識ASML特殊技術。臺科大學生有上百名學生報名參加，特別的是報名者有半數以上是外籍生，這也代表著，外籍學生看好臺灣科技業發展，打算續留台灣任職。

另外半導體和科技大廠大規模徵才，知名大廠鴻海目標鎖定在半導體、AI人工智慧、物聯網和5G技術人才。億光電子則尋找研發工程師、產品管理專員、後勤人員、業務人員等，希望為企業注入新血持續前進。

1111人力銀行為協助學生「畢業即就業」，同時降低疫情對對就業的衝擊，1111人力銀行在網路上設置「2021知名大學聯合校徵」，彙整知名大學校徵活動的徵才業者近3000家知名企業，目前釋出近20萬個工作機會，社會新鮮人千萬不可錯過。另外1111與各大學合作設置TUN大學網完整呈現校方在教學上的特色與科系走向，企業、以及高中學生都可從這裡一窺各校教學與特色，1111人力銀行搭起學校與企業雙向橋梁，為雙方打造優良人才與職場。

(中時新聞網)