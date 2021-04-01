中華醫大校園徵才就業博覽會吸引許多應屆畢業生到場參加。(曹婷婷攝）

中華醫大曾信超校長(右一)、勞動部雲嘉南分署署長劉邦棟（右二）等貴賓到各徵才攤位為企業和學生加油。（曹婷婷攝）

中華醫事科技大學校園徵才就業博覽會，60多家企業設攤徵才，提供1000多個職缺向應屆畢業生招手，其中，醫療院所近40家開出800多個護理師職缺，直接現場面試錄取，畢業、就業無縫接軌。

中華醫大校長曾信超表示，歡迎業界到校徵才提供華醫畢業生工作機會外，也向企業主信心喊話，強調中華醫大落實技能教育，每位學生在學期間就鼓勵並輔導考取各項專業證照，畢業生證照達100％、就業率近95％，特別是校方開辦雙主修，讓學生具備兩把刷子，相信每位畢業生絕對是業界樂用、愛用的人才。

中華醫大以培育醫事健康科技人才為重點，更是護理師的培育搖籃，今年的校園徵才有來自全國各地的醫療院所近40家參與現場徵才，另有部分醫學中心等級的大型醫院委託護理系辦公室代為收件徵才，總計開出800多個護理師職缺向應屆畢業生招手，不少學生直接參與面試。

此外，現場也提供履歷健檢與就業諮詢、企業徵才說明會等，另有摸彩活動，吸引許多學生到場參加。

(中時 )