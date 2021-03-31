主計處日前指出，由於出口原物料持續暢旺，顯示2021年台灣經濟成長率還有增長空間，並上修至4.64%，是2015年以來的新高。國內疫情因新冠疫苗問世，除了有助於國人防疫信心外，各產業預估也將會逐漸回溫，已有企業「超前部屬」進行徵才。板信銀行就祭出年薪上看18個月的優渥條件，瞄準優秀人才；而在全球擁有百間分店的新加坡餐飲品牌樂天皇朝，以國際角度出發，致力於員工培育，並喊出「年年調薪」的口號搶人。

板信商業銀行人力資源部程小姐表示，為吸引優秀人才，板信銀行提供多項福利，除週休二日、勞健保及行員制服外，每年依個人績效發放考核獎金及績效獎金，業務單位另有業績獎金及超盈餘獎金，員工1年最多可領到17至20個月薪資。而為平衡工作與生活，企業每年提供旅遊補助、子女補助、員工健康檢查等，可享4000元至1萬6000元不等。

程小姐表示表示，板信銀行校園徵才，主要為儲備核心新進員工，透過完整基礎培訓為期2至3周課程後，派任至分行實習歷練，深入了解銀行前線業務範疇、嚴謹規律的環境及櫃台各項事務面遇，實習期間將依職能條件與個人特質表現再調派適職分行賦予職務。近6年來，已吸引近360位同學參與實習，留任率高達7成，目前轉任正式員工已有145人。

而身為新加坡最大中餐品牌的樂天皇朝，在全球10個國家開設超過110間分店，目標從亞洲擴展至全球，目前也大舉徵才展店。除了每年都有固定評鑑的調薪機制，表現優異的同仁就可以獲得晉升，曾經有同仁在4年內因為積極負責、表現優秀，年年升遷，一路從最基層的服務員開始，升職到領班、主任、副理，現在已經是經理。

各分店除了業績獎金，每個月最高可領5000元之外，公司另有「神秘顧客獎金」，以每月稽核的方式，派出祕密客，從訂位、帶位、點餐、送餐到活動說明等環節，進行評分，通過就可領3000元的獎金，等於每個月都有加薪的機會。

今年度樂天皇朝還有積極展店的計劃，以優於同業的薪資，招募外場服務人員以及有經驗的收銀人員；另外板信銀行固定於每年的第2季至第3季進行招募，但實際員額將視當年度釋出的職缺決定。

(中時新聞網)