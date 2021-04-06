群光(2385)公布3月份自結合併營收90.94億元，月增超越三成達33%，年增為20%，今年以來已連續三個月，營收創下同期歷史新高紀錄。累計今年第一季自結合併營收為251.37億元，寫下同期歷史新高，年增大幅跳升39%，季減僅1%，遠優於法人預期。

強勁的Chromebook需求持續由去年延燒至今年，各品牌廠無不積極鞏固料源，NB供應鏈也持續加班，積極補足客戶需求。在今年半導體IC產品短缺嚴峻的狀況下，群光集團旗下各事業體將發揮打群架的精神，加深與客戶以及供應商的合作，發揮大者恆大的優勢，以利取得料件為客戶出貨，法人認為群光今年NB鍵盤、NB電源供應器以及NB影像模組的市佔率應可繼續增加，持續保持全球市占第一名。

進入後疫情時代，各國紛紛施行新冠肺炎疫苗注射，原本市場預期的NB需求反轉並未出現，反而持續成長。NB的可攜性大力支援彈性的工作與學習方式，幫助全球多數人在疫情肆虐下維持正常上班上課，面對多變的未來，擁有NB就擁有彈性的工具，因此需求並不看淡。根據研調機構集邦(TrendForce)報告顯示，今年NB市場預計成長8.1%，達將近2億2千萬台，其中Chromebook將占18.5%，繼去年出貨量跳增74%後，今年將續增37%，有機會超越4000萬台。法人認為，在這場新冠疫情引發的新生活型態變革中，NB成為關鍵必需品，群光將持續受惠。

群光影像產品即將進入旺季出貨潮，客戶需求強勁，早在去年即紛紛預定群光今年泰國新廠產能，預期在新廠產能配合下，今年影像產品成長將高於鍵盤以及電源產品，法人估計影像事業全年將有二成左右的成長。今年群光除了推出一系列智慧家庭影像產品外，更大舉進軍車用、醫療、以及企業用市場，顯示群光影像產品研發動能充沛，贏得國際一線新客戶肯定。

(時報資訊)