4月2日是台灣社工日，為了肯定社會工作人員的熱忱、專業與辛勞，衛福部與全家便利商店提供2萬杯拿鐵，近期會將兌換卷轉送給社工人員，邀請社工人員憑券到超商喝咖啡，兌換期限至6月30日止。衛福部長陳時中今也自爆愛喝咖啡，自己每天早上都會喝。

今日陳時中代表社工人員們接受全家便利商店股份有限公司部長陳菀揚致贈咖啡，並將在近期轉送至每個社工人員。陳時中表示，國際社會工作協會2021年所揭示的 「Social Workers are Essestial.」不是一句口號，而是事實，不論是民間單位或是公部門的社工，在每個需要服務的脆弱家庭或危機家庭，都可看到社工的身影，他們是政府推動社會福利服務的關鍵角色。

陳時中今也對全台社工人員表達感謝，他表示，疫情期間，弱勢的朋友仍然在，需要社工幫忙，希望藉由送咖啡的機會，給予社工溫暖，讓大家更有動力往前走。社工們也需要大家的支持，才有動力去為社會做更多的事情。他也自爆自己愛喝咖啡，每天早上都會喝，不過這個活動的意義是讓社會知道社工幫助弱勢，政府也支持社工，全民支持社工。

衛福部表示，為使社會大眾了解社會工作人員的工作內容與專業，本次活動邀請藝人郭彥均與台北市家庭暴力暨性侵害防治中心黃雅郡社工督導、新北市社會局黃尹中社工督導以及台南市心理衛生中心陳道新社工督導拍攝「助人專業、轉變社會／我社工、我驕傲」 影片，由社工督導們娓娓道來社工的工作內容，以及從事社會工作的專業準備，並呼籲社會大眾如果發現需要服務的家庭，請多給予關心、理解，避免標籤，協助通報，讓每一個人成為社會工作人員在社區的重要幫手，守護每個有需要的家庭。

(中時 )