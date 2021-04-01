清明連假2日才開始，不過國道5號1日早上9點過後就逐漸湧現車潮，1日下午1時石碇到坪林已經時速不到40公里；鐵路部分，台鐵局表示1日和2日是輸運高峰，又以1日運量最高，單日最高可達75.5萬人次，比去年清明連假疫情最嚴峻時期還多了55％。

高公局透過大數據分析，預測清明連假首日也就是2日，北部地區國5南向南港至頭城從早上5點到下午4點、國1南向楊梅至新竹早上6點半到下午4點半、國3土城至關西上午7點到下午2點，都會低於40公里。中部地區，國1南向彰化至埔鹽2日上午7點到下午5點半，預計也會低於40公里。

另高公局並提醒，因應國內水情嚴峻，部分縣市已開始限水，國道服務區即日起暫停提供駕駛人休息室及公廁淋浴服務，水龍頭及公廁也會減少出水。

交通部長林佳龍1日視察台北車站聯合防災中心，台鐵運務處長張錦松簡報時指出，清明連假加開164列次、加掛565輛次，全線運能每天平均較平日增加8.5％。預估平均每天運量66.1萬人次，比去年增加55％；單日最高75.5萬人次，比去年增加29.9％。

高鐵預估4波尖峰時段：4月1日南下下午4點到8點，4月2日上午6點到10點，4月3日至4日上午6點到7點，以及4月5日下午1點到晚上8點。

高鐵表示這次特別重視分流，也就是讓中長程旅客盡量去搭直達車，引導中短途旅客去搭非直達車，並讓彰化、雲林、嘉義旅客搭得上車。

交通部長林佳龍表示，清明連假很多民眾會返鄉掃墓，高速公路車流量僅次於春節，雙鐵方面，高鐵今年清明單日最多27.8萬人次，台鐵75.5萬人次，到3月31日訂票已經有7成，預估可能衝到疫情以來最高量。為此台鐵增加運能8.5％，高鐵增加超過20％，高鐵加開班次或是增加停靠站有考慮到彰化、雲林、嘉義這以往較少停靠的站。他非常感謝同仁的辛勞。

(旺報 )