吳姓網紅不幸在太魯閣事故罹難，讓許多人相當不捨。(圖/翻攝自韓德凱文森IG)

台鐵太魯閣事故釀50死，罹難網紅吳享宸的友人發文表示，吳享宸在事發前一周曾問他是否要要一起去花蓮，如果他選擇一起去，最後因無法早起與沒座位就不搭車，是否就能避免吳享宸搭上這班車？得知吳罹難後他曾痛哭到吐，表示能擁有這個朋友是福氣，不少網友看了發文後留言安慰，會慢慢好起來的，也願逝者安息。

網紅吳享宸以「韓德凱文森」為名經營YouTube頻道，2日搭太魯閣號408次是受台東縣政府邀請到當地協助政策行銷，吳享宸的友人日前在Dcard上發文表示，事發之前，吳興高采烈地問他要不要去花蓮玩，讓他忍不住自責地想，「如果我有去，我這麼懶惰，那麼早上一定起不來。如果我有去，我這麼懶惰，站票我一定不搭。」那吳享宸是不是就不會搭上這班列車了？

原PO表示，看見吳享宸罹難的消息，讓他無助痛哭到吐，吳享宸就跟普通上班族一樣，朝九晚五還利用假日時間經營部落格，在朋友心裡他並不是網紅，只是個有禮貌、善良陽光且樂於分享的大男生。

原PO指出，看過吳享宸所撰寫的文章，就會知道他比女生還情感纖細，所以每發一篇文章、每個用字遣詞都花了很多時間，才能打出一篇文章。他喜歡衝浪、熱愛生命，能擁有這個朋友是福氣，這次吳在連假期間去東部是為了去工作，卻沒想到會遇上劫難。「這麼年輕的孩子就這麼逝世，怎麼不讓人痛心。」

不少網友看了紛紛安慰原PO希望他不要自責，也希望他可以調適心情，慢慢從傷痛之中走出來，也有許多網友表示，「謝謝你！讓我認識一個那麼棒的人，也希望你能快快把心情調適好」、「去年四月跟他合作過，言談間就是個很善良溫暖的人」。

(中時新聞網)