繼昨日邀請到奧斯卡最佳導演李安後，富邦悍將今日邀請到金馬獎、金鐘獎「雙金男神」劉冠廷來開球，而蹲捕的則是剛好名字也是冠廷的球員張冠廷，這次開球邀請劉冠廷一口答應，但真正踏進球場他卻壓力爆表，不斷說「開球比頒獎典禮還緊張」！

「真的超緊張，下場後全身還一直抖！」劉冠廷笑說接到富邦悍將邀請後自己超嗨，「我想說當然要答應啊！能踏進球場開球是很榮幸的事，但沒想到隨著時間越來越近，我開始很緊張，昨天還睡不著，這兩天還不敢運動，怕肌肉會不協調。」

雖然開球丟得不錯，但劉冠廷爆料自己其實賽前練習一直大爆投，「練習時球都亂飛，手腕很僵硬，狀況差到阿努說『開球站前面一點好了』，一度覺得世界要崩解了！真的比頒獎典禮還緊張，還好剛剛開球還可以，給自己75分。」原本劉冠廷還開玩笑說希望開球有機會被球探看見，但開完球後說自己還是好好演戲就好。

其實劉冠廷也曾是球迷，高中時期全台颳起的王建民熱潮他也有搭到，「以前高中喜歡看棒球，半夜都要看王建民、林哲瑄比賽，亞運、奧運全班都會想辦法弄到電視看轉播，高三壓力大還會跟同學玩傳接球。」

這次劉冠廷跟球員近距離接觸，看到偶像林哲瑄、林益全也覺得很興奮，「還有看到洪總，原本很想跟他合照，但想到他在工作，每場比賽都在打仗，還是不要好了。」

此外劉冠廷還自曝曾經試鏡過2014年上映的台灣棒球電影《KANO》，「但是我沒有上啦！還在找工作機會的時候有參加海選，上次拍《消失的情人節》有遇到馬志翔導演，他說還記得我，覺得很開心。」

劉冠廷與女友孫可芳愛情長跑12年，其實孫可芳在去年總冠軍戰曾為統一獅在賽前開球時擔任打擊來賓，劉冠廷也大方坦言有問孫可芳開球技巧，「我們私底下其實比較像互嗆模式，她有說要我好好調整呼吸不要緊張。」

(中時 )