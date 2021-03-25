四月的新莊城堡不只有熱血的棒球賽事，更將搖身變成一座大型親子遊樂場！富邦悍將今年第二檔主題日「肆Fun童心」將於4/10-11登場！球團精心規劃以親子為主的系列活動，邀請家人們一起Dress code「悍將親子裝」進場體驗，悍我們一起好好FUN週末。4/10(六) 賽前再次舉辦廣受好評的「親子KGB」活動，不限年齡歡迎親子攜手報名參加，更特別邀請momo親子台的大樹哥哥、小紅莓姐姐蒞臨悍將城堡舉辦「歡樂唱跳秀」，並在賽前擔任開球嘉賓，為悍將開出一顆歡樂好球！

兒童界的巨星們將現身拯救每一位爸媽，4/10(六)歡迎全場的孩子們跟著momo親子台的大樹哥哥、小紅莓姐姐一起唱唱跳跳，悍我們歡樂過假日。而在唱跳見面會後，是不是也想大展舞藝？還是你也嚮往跟Fubon Angels一樣為悍將主場賽事帶來精彩的開場表演嗎？快來報名參加4/10(六)的舞台活動【悍將小飛俠－創意舞蹈比賽】一起展現青春活力，秀出你們的創意舞蹈與熱情，冠軍隊伍將擔任4/11(日)開球嘉賓並帶來開場演出。

悍將城堡不只在4/10-11變成親子遊樂場，更要首次在4/10(六) 賽後於場內打造一座露天電影院！球團特別與富邦文教基金會「momo mini親子電影院」攜手，一起為梅林魔法師家族會員設計的親子會員活動，還有大受歡迎的《動物哇哈哈》系列、德國漢堡動畫獎首獎《美鬍男生死鬥》、紐約國際兒童影展最佳短片、最佳觀眾票選《搶救髒皮鞋》、適合親子觀賞的《啊》等精選片單，邀請球迷們共享棒球場帶給你的無限可能，啟發孩子們的無限想像力！

「肆Fun童心」帶給你超乎想像的歡樂！除了舞台限定活動之外，現場也設有【水果碰碰碰】、【悍我們同在一起】、【伊比呀呀】、【綠野仙蹤】及【一起去探險】等豐富活動，邀請家人們一起來體驗，挑戰成功者將有機會獲得限量活動贈品「阿奇等你扇」、「邦妮等妳扇」。

另有【悍將小畫家】徵稿活動即將開跑！共分為創意著色組以及自由繪畫組，Frankie邀請小朋友們一起發揮創意與我們分享你心中的《我與悍將們》，只要將作品以掛號方式寄至新莊棒球場，獲得國際級攝影大師Frankie、國際名模Bonnie青睞的作品，就有機會在4/10-11週末兩天展示於球場二樓廣場，更多活動細節請上富邦悍將官方粉絲專頁查詢。

(中時 )