行動車書4月2日將開往富有童趣的內灣線合興車站。（羅浚濱攝）

兒童節連假將至，新竹縣在竹北市、竹東鎮及橫山鄉等有藝文、閱讀、音樂會等動靜兼具的多元親子活動，縣長楊文科指各國小在兒童節也都舉辦創意活動慶祝，家長可在連假多帶孩子參加，一起留下珍貴的童年記憶。

竹北市4月2日至4日一連3天，在嘉豐五路一段的文小1預定地舉辦「幸福滿竹遊樂園」兒童節活動，邀請Hello Kitty、布丁狗、大寶等大型人偶同歡，開幕當天號召三麗鷗家族粉絲著服裝或配件，帶領大小朋友一起幸福扮裝大遊行。

現場將設置17座大型遊樂氣墊，還有酷炫VR科技體驗、摩天輪、飛行船、碰碰車，以及紙雕互動藝術講座、兒童劇、魔術秀、氣球秀等演出，今年特別引進特色貨櫃屋打造幸福滿竹之家，提供打卡地標。

文化局近出推出的行動書車，受到大小朋友喜愛，4月2日將開往富有童趣的內灣線合興車站，車上滿載各式童書、繪本，當天將發送限量50張的可愛動物版悠遊卡借閱證，現場借閱1本以上的小朋友，可獲精緻小禮，並有「巴雀藝術」帶來繪本音樂會。

4月3日的「家裡『梅』大人」兒童節主題活動，將在蕭如松藝術園區登場，上午安排蜜蜂生態講座，下午則是好玩的醃脆梅DIY手作和大樹下小市集。

各國小也多舉辦兒童節相關創意慶祝，台寶山國小山湖分校設計「一起來尋彩蛋」，要把單字拼湊起來，才算挑戰成功。二重國小以魔術方塊作為兒童節禮物。瑞峰國小則辦理「乘坐時光機旅行」，讓孩子想想什麼是自己能擁有的事情或快樂，進而珍惜時光，把握當下。

(中時 )