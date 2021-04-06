新竹市活力社區棒球隊長期來不僅協助社區棒球運動發展，也致力回饋弱勢團體，其回饋列車今年首站從後山花蓮啟航，包括球隊幹部、家長們以及小朋友，帶著資助花蓮縣基層棒球隊回饋基金以及物資，前進花蓮與縣內4所國中小學棒球隊交流回饋。

身兼大新竹棒球聯盟總會長的市議員陳建名表示，活力社區棒球隊是聯盟轄下的社區棒球隊，共分為國小少棒組以及國中青少棒組2隊，這次的花蓮回饋列車是由聯盟號召，委由理事長謝國誠以及家長會長曾文濤親自帶隊前往。

此次任務除贈送各隊營養金1萬元以及物資之外，當天更招待當地包含水源國小、新城國小、化仁國中及平和國中等4所學校球隊的午餐與晚餐。

陳建名說，讓球隊的孩子們親身參與此行的回饋計畫，目的也是期盼教育孩子們要懂得知足、感恩與回饋。

曾文濤指出，我們這支社區棒球隊都是由教練義務性指導，目的是希望讓孩子能夠培養運動的好習慣，平時也非常關心基層棒球發展，更期盼有機會能夠為偏鄉地區的孩子們做些實質上的關懷與鼓勵，因此這次透過原住民棒協的牽線，與花蓮4所學校球隊安排交流賽，並贈予基層棒球發展基金。

他說，此行的教育意義更勝於比賽的勝負，看著孩子們之間相互的交流與認識，發現小選手們更加懂得感恩的重要性，如此有意義的活動，讓家長以及小朋友們都留下深刻且美好的兒童節回憶。

曾文濤強調，此行只是個開始，未來聯盟會持續秉持關懷與回饋的熱忱，帶著孩子們繼續做公益回饋。

(中時 )