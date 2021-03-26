由於新冠疫情肆虐，掀起遠端的趨勢，各種遠距需求激增，美國科技股漲勢驚人，不過隨著經濟復甦，近期修正也較其他類股幅度較大，而在科技股陷入劇烈震盪，投資人不敢出手之際，有分析師透露，目前大多人對科技股都採觀望的態度，但他認為Facebook仍有很大的上漲空間。

傑佛瑞公司分析師希爾（Brent Thill）接受《雅虎財經》的採訪表示，他認為現在的科技股很危險，由於新冠疫情經濟復甦，不少資金都流向如旅遊股、航空股等類股；但希爾補充，即便那斯達克市場呈現修正，但資金有望在回流科技股。

即便近期科技股震盪不安，但希爾仍看好一檔科技股，希爾稱，在科技股之中，科技巨頭Facebook的後市值得關注，15美元的獲利能力和20倍的本益比，更預估股票價格可以漲到350美元至375美元之間，比當前股價要高出不少。

標普500和道瓊指數25日全面大漲，反觀科技股漲跌不一，如蘋果、特斯拉等分別上漲0.42%、1.61%；但微軟、英特爾，分別下跌1.33%和0.03%。臉書在周四（25日）跌幅為1.2%，最終收在278.74美元。

(中時新聞網)