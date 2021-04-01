3月大陸官方製造業採購經理指數（PMI）為51.9，較上月上升1.3，顯示製造業景氣持續回升。從企業規模看，大、中、小型企業PMI分別為52.7、51.6和50.4，較上月上升0.5、2.0和2.1，均高於臨界點。整體而言，在數據回溫下，後續大陸A股仍有看頭。

兆豐國際中國A股基金經理人葉貴榕表示，大陸經濟仍持續保持擴張狀態，雖然1～2月受到疫情衝擊而有所放緩，3月PMI採購經理人數據顯示無論在原物料採購、就業人員的生產端或是新訂單的需求端，或是小型企業擴張速度加快，都顯現大陸內部成長動能持續增溫。

整體來看，大陸在後疫情時代經濟恢復良好，預期央行在貨幣政策上仍會維持緊平衡的狀態，要再大幅寬鬆的機率較低，後續仍需關注4月的經濟數據，藉以觀察央行在貨幣政策上是否會出現變化而導致市場出現較大震盪。

此外，十四五規劃中，資本市場改革為施政重點之一，目前來看將朝向全面註冊制及退市制度的方向前進，龍頭券商、金融創新等相關領域，將會受惠於對外開放及資本市場改革的改革紅利。

而隨著政策持續往金融開放的方向走，也會帶動A股機構化和國際化的進程將進一步加速，加上大陸居民財富配置的路徑逐步向資本市場轉移，內外資皆持續流入A股，支撐股市表現，建議可逢低介入大陸相關標的。

(工商 )