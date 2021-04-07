近日大陸27個省會（自治區首府）城市的2020年經濟年報均已揭曉。從GDP資料來看，有11個城市GDP超過兆元（人民幣，下同）規模。以絕對金額來看，仍以廣州繼續遙居榜首，高達2.5兆元，而成都、杭州、武漢、南京四個新一線龍頭城市緊隨其後；從經濟增速看，拉薩、海口、西安等城市名列前茅；從首位度看，長春和銀川都超過了50％。

同時最新統計中，有4個省會城市新邁入GDP破兆元大關，分別是濟南、合肥、西安和福州，相互之間差距非常小。其中西安是大陸大西北地區第一個GDP過兆元的城市。

而在廣州之後，成都、杭州、武漢、南京這四個城市的GDP總量在1.4兆至1.8兆元之間，同時也都是城區人口在500萬到1000萬之間的特大城市，且均來自長江經濟帶。

據第一財經報導，其餘省會城市的經濟總量距離兆元大關仍有較大差距，其中有3個城市處於6000億元梯隊，分別是昆明、長春和瀋陽。

(旺報 )