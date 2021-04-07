投資美股該如何布局？法人認為科技、生技及價值型股皆有機會上漲，但建議投資人不必「追高」。

群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠表示，美國經濟韌性佳，近期公布經濟數據亮眼，今年來看，市場也預估企業獲利改善將呈現全面復甦，因此成長類股如科技、醫療保健等獲利動能延續，價值股如工業、金融等料獲利由虧轉盈，除此之外，近期聯準會仍重申將保持當前購債節奏，並維持鴿派立場，資金派對仍未終結，同時官方政策刺激力道強勁且美國經濟及企業活動表現持續復甦，前景仍不看淡，在投資布局方面，包括景氣復甦受惠族群、電子商務、軟體、Fintech、工業等可持續關注。

富蘭克林證券投顧則表示，隨著類股輪動加快，建議投資人以創新成長以及價值補漲雙題材進行布局，在快速輪動的節奏之中，掌握復甦行情的投資機會。

在類股表現上，台新投信智慧生活基金經理人蘇聖峰看好半導體及電動車後市走勢，在半導體方面，需求平穩向上的的有利因素包括：

1、MCU長線受惠於內含價值提升；

2、美光法說暗示記憶體市場已逐漸轉為供不應求；

3、ARM生態系進入拐點；

4、車市產量受影響，料下半年才有機會恢復，但各廠對EV投資更積極。

在電動車方面，利多題材包括：

1、政策強力驅動：基建計畫中1740億美元用於電動車發展，包括50萬個新增充電站；

2、規模經濟：生產效率與成本朝有利方向變化；

3、產業領導者投資積極、技術發展快速等。

安聯環球投資美國投資策略師Mona Mahajan則認為，今年市場在聯準會持續堅守鴿派立場，為市場提供支撐。基本面改善與政策利多加持，價值股及小型股重新受到注目，循環性產業和選舉贏家，如5G、醫療技術和傳統基建。

(工商 )