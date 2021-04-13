市場樂觀預期全球經濟復甦下，重量級科技股推升和外資買進，韓股周二連續兩個交易日上漲。韓元兌美元則下滑。

周二南韓KOSPI指數收漲33.49點或+1.07%，為3169.08點，來到近三個月高點。今日交易量達17億股，價值16.1兆韓元(約143億美元)，計477檔個股上漲、358檔下跌。外資買超4450億韓元(約3.95億美元)。

券商預估大型公司的季度業績將持續強勁。

大型科技、化工企業帶動綜合指數上升；建築和鋼鐵股則領跌。

三星電子和SK海力士分別上漲0.96%和1.45%；電池製造商樂金化學和三星SDI分別上漲6.24%和5.34%。

美聯準會主席包爾(Powell)隔夜表示，今年內升息的可能性不大，讓投資人鬆口氣。

市場預期南韓央行周四會將利率維持在歷史低點。南韓近期新冠病例數的增加以及疫苗接種的緩慢，抵銷了經濟堅實復甦跡象的樂觀情緒。南韓周一新報542名新冠病例。

韓元走勢方面，1125.9韓元兌一美元，較前一交易日下跌1.0韓元。

(時報資訊)