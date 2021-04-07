美國經濟韌性佳，近期公布經濟數據亮眼，市場預估美國企業獲利呈現全面復甦，即使美股已來到歷史高檔區，法人看好度未減，都認為逢回可續承接美股。

富蘭克林證券投顧表示，自4月中起將由金融股揭開美國企業財報季序幕，聚焦財報結果及營運展望，根據Factset統計至4月1日為止，史坦普500大企業第一季獲利預估成長23.8％，將是2018年第三季以來最大增幅，隨著美國景氣動能及企業獲利可望明顯改善，輔以聯準會維持寬鬆貨幣政策，預期美股可望延續多頭格局。

安聯投信也表示，根據市場預估，美國2021年經濟成長率可望從去年衰退3.5％，轉為回升至4.9％，有望坐五望六。若進一步探究，今年內需應是美國經濟擴張的主要驅動力，民間消費與民間投資成長幅度分別為5％及9.9％。安聯投信海外投資首席許家豪表示，美國民間投資成長幅度強勁，主要是受惠於旺季來臨加上景氣回溫，致使企業投資持續回溫；另一方面，美國不動產市場也在低利率推波助瀾之下，美國民眾購屋意願高漲，美國新屋存消比降至海嘯前水準，進而帶動後續開工動能。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，疫情及通膨議題對美股影響持續淡化，市場焦點回到基本面，在企業今年獲利可望大幅拉升下，市場信心回復，科技股低接買盤踴躍，致美股下檔支撐力道強勁。拜登繼1.9兆美元疫情紓困法案順利通過後，下一個目標是3兆美元的長期經濟計畫，內容包含基礎建設、對抗氣候變遷等，有助於帶動長期經濟發展，不過，市場擔憂拜登政府可能會透過加稅來因應，一旦加稅進程加速，將衝擊企業獲利。美股在波段漲多，且在消息面多空拉距下，短線震盪將加大，但因基本面持續復甦，且政策支持下預估資金續留往風險性資產，下跌即是買點。

野村環球基金經理人紀晶心同樣認為美股中期多頭格局不變，但今年指數波動將加劇、個股表現亦將更為分歧；隨著疫苗普及、社交禁令逐步縮減，積壓許久的服務業需求將快速回彈，加上大規模刺激方案的支援，接下來幾個月基本面復甦的步伐將更加堅實；然而，留意短期間受到供應鏈受阻等影響，通膨將進一步攀升，殖利率走升將使高評價個股回調。值得注意的是，今年企業獲利當快速成長，強勁基本面仍為支撐股市表現的穩固基石，故持續建議投資人逢回仍可布局美股。

(工商 )