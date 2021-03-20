投手賴鴻誠去年季後行使FA，最後被樂天桃猿網羅，昨天是他改披樂天戰袍後首度回到新莊棒球場，8局下登板時全場富邦球迷給予熱烈掌聲，今天談起此事賴鴻誠還是有滿滿感動，「這應該是我記憶最深刻的比賽了。」

昨天是賴鴻誠在8局下登板，走上投手丘時全場富邦球迷用熱烈掌聲歡迎他「回家」，賽後他也在個人社群上感性發文，感謝球迷就算他轉隊仍熱情歡迎他。

「這場比賽真的是讓我感觸滿多的，當下上場時也還是會緊張，心情真的滿複雜的。」尤其是球迷用掌聲歡迎他，也讓賴鴻誠直呼感動，「真的是用汗水跟淚水在投球，球迷的掌聲真的有打動我，是往心坎裡去的那種。」

過往來到新莊，要進休息室都是右轉，但昨天卻是以「客人」身分來訪，賴鴻誠笑說，剛進大門時一度想往右轉，而他昨天賽前除了與昔日教頭洪一中打招呼外，也特別去找了索沙。

賴鴻誠說：「前一天他（索沙）特別叫我去找他，他很替我開心，有好條件（轉隊），大家都還是在球場打拼，叫我別想那麼多，把自己事業顧好以後大家見面還是朋友。」

(中時 )