針對近期媒體報導將來銀行爆出資訊系統及資安議題，將來銀行26日晚間發布澄清強調，目前已超前部署，取得「ISO 27001資訊安全標準、個資保護標準認證BS10012，另也已通過行動應用APP基本資安檢測L3」合格。未來也將持續落實最嚴格的資安準則，以確保提供消費者穩定且可靠的金融服務。

將來銀行指出，會配合金管會相關規定，嚴格把關資訊系統的穩定性及安全性，並確保資訊安全之落實，在系統開發、流程設計上，盡力做到完善的資安管理。

「國家隊」將來銀行是三家純網銀中，唯一的本土團隊，然而目前樂天商銀已開業、LINE Bank也將在4月開業之際，將來銀行還遲遲拿不到營業執照，且總經理劉奕成、資深副總莊瑞德等重要高層相繼離職的消息，後來更陸續有資安漏洞、IT人才不足的問題連環爆。

事實上金管會在2019年核准三家純網銀設立時，就已要求純網銀在「開業後一年內」，要通過並取得資安標準(如：ISO27001)及個資保護標準(如：BS10012、TPIPAS)等認證。

將來銀行指出，現在雖還未取得營業執照，但已拿到三項國際認證，是「超前部署」而非外界所傳資安有漏洞。

(工商 )