網路社群詐騙陷阱多，趨勢科技調查統計，今年第一季台灣共出現3大熱門騙術，包括投資型詐騙、偽裝銀行或金融機構的釣魚簡訊詐騙，或是搭上節日的「假貼圖」，都是近期最常見的詐騙手法。

趨勢科技同時表示，台灣的銀髮族使用LINE時，常會在親友之間誤傳似是而非的不實資訊，將自已暴露在詐騙風險中，建議可以將趨勢科技LINE官方帳號「防詐達人」加入聊天對話中，即可自動偵測群組內不安全的訊息連結。今年，趨勢科技也將攜手警政署165反詐騙資料庫，推出可疑電話查詢功能，將於第三季正式推出。

根據內政部警政署統計，今年全台已發生逾3,704件詐騙案，其中以假投資詐騙最為嚴重，總損失金額逼近3億元。趨勢科技表示，近期常見的幾類投資型詐騙，有假冒名人的加密貨幣詐騙、或是港股投資詐騙，亦有接單APP在儲值投資後無預警關閉的狀況。據警政署統計，截至二月底共發生690件投資型詐騙，累計財務損失金額逼近3億元。

此類詐騙多看準民眾欲快速獲利的心態，透過不明網站、臉書或私人LINE群組進行招募，標榜「買空賣空」、「穩賺不賠」或「破解後台」等口號，要求民眾依指示匯款或繳交費用成為會員，之後無需再做其他行為，即可穩定提領獲利。若遇類似標榜穩賺不賠的高報酬投資標的，民眾應提高警覺，避免成為詐騙集團的肥羊。

此外，今年第一季以來，詐騙集團冒用知名銀行的名義發送手機簡訊的詐騙也大量出現，受害案件累積迄今約70餘件，損失總金額已逾新台幣900萬元。先前就有詐騙集團發出「為因應洗錢防治法規，請儘速登入修改個人會員帳號相關資料，避免受罰」簡訊，受害人不疑有他，點擊簡訊中的短連結網址並輸入個人會員帳密後，遭歹徒在後台取得帳密及OTP驗證密碼，並及時登入真網頁進行轉帳，導致金錢損失。

這類型的釣魚詐騙，不僅讓民眾錢包失守，個資也因此外流，詐騙集團除可騙取網路銀行帳密外，電子支付帳密碼也可用同樣的方式行騙，使受害者深陷盜刷風險之中。

趨勢科技全球產品行銷暨市場策略經理陳俐融表示，民眾除了提高警覺之外，更應該善用工具來獲得最全面的保障，將趨勢科技防詐達人LINE官方帳號加入聊天群組中後，可自動偵測不安全的訊息連結。此外，趨勢科技今年也將串連警政署165反詐騙資料庫，於第三季正式提供民眾可疑電話查詢功能，以防堵詐騙事件發生。

(工商 )