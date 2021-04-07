蔡英文宣示台鐵改革勢在必行 網轟：3年前都說過了

太魯閣號發生重大事故，今（7）日總統蔡英文出席民進黨中常會，率領全體常委及黨工，默哀1分鐘，為台鐵事故的傷亡者祈福，隨後發表談話，蔡英文強調，台鐵的改革勢在必行、政府責無旁貸，並提出「徹底解決台鐵組織文化」、「努力解決台鐵長期虧損」、「台鐵經營模式」3大改革方向。

蔡英文表示，台鐵太魯閣號的事故對全體國人都帶來很大的衝擊，我們為乘客的傷亡感到悲傷，也為駕駛的殉職感到不捨，正因如此，我們必需要強調，改革台鐵勢在必行。

蔡英文說，這幾天社會針對台鐵改革，已經有很多想法跟意見，包括台鐵未來經營模式是否公司化，台鐵有沉重的歷史包袱和財務壓力，也肩負許多政策責任和社會責任，確實需要改革，相信每一個台灣人都希望台鐵可以更安全、更有效率，這的確是台鐵的責任，當然也是政府的責任。

總統蔡英文出席民進黨中常會，率領全體常委及黨工，默哀1分鐘，為台鐵事故的傷亡者祈福。（圖／中時新聞網）

2018年10月發生普悠瑪事故後，蔡英文指出，隔年1月行政院針對台鐵的改革，提出144件事項，經過兩年的時間已經處理了109項，剩下的大多數需要時間處理，我們一定會逐步完成，而這些改革必須按部就班處理，目前最首要的工作就是徹底解決台鐵的組織文化的問題，必須強化台鐵內部組織功能的調整，例如加強台鐵運工機電4大系統的橫向整合功能、改變層層上報，再層層下達的處理模式，讓區域內的問題可以在區域內解決，提升台鐵管理的效率和安全性。

對於很多人提出台鐵施工安全管理的意識和標準，蔡英文表示，一定要全面檢討，革新台鐵的組織文化、管理和安全組織問題不解決，營運模式再怎麼調整都無法滿足社會期待。

接著蔡英文提到，要努力解決台鐵長期虧損，台鐵為了國家經營許多無法獲利的鐵道路段所造成營運虧損，還有員工退休、資產活化等問題，日積月累之下，造成台鐵財務龐大負擔，不僅打擊員工士氣，也讓台鐵營運效率、安全都出問題，這些問題不解決，任何改革方案都可能遭遇很大的阻力，因此要趕快解決台鐵財務問題，讓單位能穩定獲利、員工沒有後顧之憂，改革的方向才容易達成共識。

蔡英文強調，當台鐵的營運能做到良好的管理，提升安全要求，並改善財務困，我們才會有更大的空間來討論，最適合台鐵永續經營的模式。

過去政府推動很多改革，蔡英文說，在看到成果以前難免被質疑，但請大家不必懷疑政府改革的決心，這五年來政府的施政、許多改革成果一一展現，證明我們從來沒有害怕碰觸改革艱難的議題，對於台鐵，她的態度更是如此，台灣各地的民眾都值得擁有一條安全回家的路，改革台鐵我們責無旁貸，不必懷疑政府改革的決心，請大家信任政府，跟我們一起來努力。

蔡英文出席民進黨中常會 會前發表談話｜2021.04.07

(中時新聞網)