台灣之星分眾市場經營有成，瞄準家庭商機所推出得「家族省」，截至今年2月，占新增用戶數占比破4成，相較去年同期成長12%，故在5G時代，台灣之星延續此概念，繼續深耕深重分眾市場。

根據2020台灣上網趨勢報告，國人行動上網比例高達77%，台灣之星也持續優化自身服務並不斷挖掘用戶尚未被滿足的需求，觀察到多數家庭都包括了不同年齡層的成員，對於行動上網的需求各有不同，由「家」的概念出發並融入「分眾經營」的精神，陸續推出針對U15、U25與O60的專屬資費方案，帶動分眾族群申辦量穩健成長，截至今年2月，占新增用戶數占比破4成，相較去年同期成長12%；進入5G新時代，台灣之星為進一步體貼一家大小，延續自過往便廣受市場青睞的「全家一起辦、人越多省越多」的概念。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，台灣之星重視用戶的真實需求，長期深耕分眾經營以滿足不同族群的使用習慣，一路走來推動U15、U25與O60總體申辦量持續提升，年增達12%；期間也進一步看到現今社會的家庭結構特點，多數家庭成員年齡涵蓋廣，因此台灣之星以家的概念落實人越多省越多的量販精神，將受到消費者好評的家族省優惠在5G時代全面升級。

有鑑於市場需求，台灣之星最新宣布，針對「家族省」優惠升級出發，首波家族省優惠即推出「U15中小學生」0元月租方案，門號免費領，家族省升級優惠享最高上網5GB加免費10分鐘語音，解決家長申辦痛點，更提供4大保證，即門號不失效、用超過才付錢根本不用儲值、輕鬆負擔通話上網量及家長可免費使用門號管理功能。

(時報資訊)