桃園市長鄭文燦昨(24)被9位樂天啦啦隊女孩以「抬棺舞」扛起，「正妹團扛80KG鄭文燦」讓鄭文燦的體重意外引發討論，同黨的民進黨立委蔡易餘甚至酸「打死我都不信」，鄭昨晚在臉書發布影片，他直接站上磅秤，證明只有79.8公斤。儘管「有圖有真相」，但宅神朱學恒仍不相信，強烈要求讓他同時也踩踩看那個磅秤，「搞不好我也不到80公斤！」

桃園市長鄭文燦24日晚上前往桃園國際棒球場，出席「2021中華職棒－桃園首戰」職棒開幕活動，在桃猿持續落後的7局下半現身「髮香區」為桃猿加油，桃猿一口氣追回3分，9位樂天女孩興奮扛起鄭文燦跳「抬棺舞」，被球迷笑稱是桃園市長福利，下屆參選市長的人會變多。

有媒體稱「正妹團扛80KG鄭文燦」，讓身材豐腴的鄭文燦體重意外引發熱議，黨內同志也不相信，蔡易餘直接嗆：「打死我都不信！」民進黨立委鄭運鵬則在臉書上稱：「我72公斤，市長80公斤？！」

對此，鄭文燦昨晚在臉書上公開自己量測體重的畫面，結果磅秤上的數字竟顯示為「79.8公斤」，讓網友都嚇傻了，直呼「體重計壞了吧」、「一起團購同款體重計」。

朱學恒臉書。

儘管鄭文燦已經貼出證據顯示「有圖有真相」，但朱學恒卻堅稱不信，昨也在臉書「抒發情緒」，大喊難道鄭文燦是「棉花糖男孩」嗎？直呼自己也要同時踩一踩那個磅秤，「搞不好我也不到80啊！」

(中時新聞網)