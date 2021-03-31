1936年出生的鄭崇華，兒時逢戰亂，13歲隨舅舅從福建逃到台灣，當起流亡窮學生，成功大學電機系畢業、服完兵役後，考進位於台南的「亞洲航空」，簽約5年。有了收入，他才敢迎娶太太謝逸英。

1971年鄭崇華退伍後，第一個工作是在亞洲航空擔任技師。圖為亞洲航空為俄羅斯航空SAT的飛機進行檢修。（圖／報系資料庫）

「當時年輕，晚上不睡也不覺得累，學習新東西主動積極，學會了飛航儀器及電子控制系統等新科技。因為是飛機，深怕自己疏忽讓飛機出意外，深切體會到產品可靠度與品質的重要性。」鄭崇華回憶。

鄭崇華與鄭平父子倆，在台達電50周年慶記者會上互動密切。（圖／黃耀徵攝）

合約期滿後，鄭崇華看到報紙上登載美商精密電子公司（TRW）在台招募經理人赴美受訓，「我覺得這是個好機會，可以增加自己的技術能力，就跑到台北應徵。包括我在內的6位工程師，加上3位主管，一同赴美受訓。」

為了把握難得的受訓機會，鄭崇華在美受訓期間，總是利用時間跑到其他部門實習，「例如在工程部實習設計產品、訂定標準工時、架設機器與汙水處理等，甚至到生產線當作業員、領班及學習調整機器。」鄭崇華歷數在美受訓的收穫。

位於荷蘭阿姆斯特丹的台達電歐洲總部大門外，設有一排電動車充電樁，展示自家科技。

60至80年代，政府祭出外資獎勵投資措施，吸引不少外國公司來台投資，TRW因此來台設廠，供應外商電視廠的零組件。「結訓返台時，（TRW）的台灣工廠正好完工，我就負責架設生產線，然後訓練員工生產。」鄭崇華在TRW工作，從充滿信心建廠，五年後卻「切心」離開。

「我切身地感受到，這些外商來台，只是為了廉價的人工及生產成本，不但不重視環保，生意不好就裁員，完全沒有長期投資經營的打算。」鄭崇華迄今仍忿忿不平，「這些事實，在我心中種下了創業及關心環保節能的種子。」

台達電的電動車布局，包括馬達、電力及關鍵零組件3大範疇，主要客戶包括特斯拉等全球十大車廠。（圖／翻攝自台達電官網）

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(中時新聞網)