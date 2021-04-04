東元父子檔角力戰成為近期媒體的焦點，連四日赴愛物園掃墓的鴻海集團創辦人郭台銘也忍不住意有所指的說，「八十幾歲了該交棒了！」說完，還不忘盛讚鴻海交班交得好，直言自己「找到對的接班人」。

鴻海靠著電動車重獲外資青睞，成為當紅炸子雞，郭台銘的身價也隨著水漲船高，對於鴻海股價一度來到134.5元新高，郭台銘直言，我一張都沒有賣，至於會不會再加碼買進呢？郭台銘則笑說，「因為我還在發展其他新產業，也沒那麼多錢」。

隨後卻意外歪樓提到父子交班問題，郭台銘笑說，最近有家公司上演父子相爭的戲碼，我沒有說是哪一家公司，你們自己去猜，對方也是我的好朋友和好長官，但我還是要說，「八十幾歲了該交棒了，哪怕是兒子想要交班」，你看鴻海董事長劉揚偉跟我工作了這麼多年，彼此既是同事也是朋友，但他比我懂科技、更懂半導體，「一經決定，我們很快就交接了」。

至於為何不選擇父傳子呢？郭台銘表示，我兒子喜歡做他自己喜歡的事情，我從不勉強他，畢竟上市公司是公眾的企業，我覺得找到一個好的接班人比任何事都重要。

談到劉揚偉，郭台銘忍不住盛讚自己找到對的接班人，為了感謝他，郭董笑說，自己還曾主要提出要買新車給他，但劉揚偉不要，至今仍在用公務車。

郭台銘指出，「以前大家一直都在談鴻海接班人會是一個大問題，我很感謝劉揚偉把鴻海的經營權接過去，解決了這個大問題，我現專心在做健康產業，過幾天我個人還會有些新的宣布」，言下之意似乎頗為樂在其中。

面對疫情過後的新經濟時代，郭台銘強調，沒有什麼比健康更為重要了，也建議台灣生技產業可以比照台積電，打造新一群的護國神山，如此一來，台灣就不會因為疫苗到處被掣肘。

(工商 )