鄭文燦量體重，小英見證都質疑「這個磅秤多久了」。（摘自鄭文燦臉書）

桃園市長鄭文燦的體重數字，成為最近政壇熱門話題，連蔡英文總統也關切，今中常會空檔，鄭文燦在蔡英文總統見證下，用黨中央磅秤當場量體重，顯示78.2公斤；連蔡總統都不敢置信問，「這個磅秤多久了」。

鄭文燦體重從原本被媒體報導「只有」80公斤，不僅引發「假新聞」質疑，許多人更表示無法相信，連黨籍立委蔡易餘都說，「打死我也不信」；上週中執會，鄭文燦沒有出席，連蔡英文總統看到鄭文燦沒來，也跟風說，「鄭文燦沒有來，是不是被他自己的體重嚇到，可能心理受到創傷？」引起哄堂大笑。

隨後鄭文燦公開量體重，只有78.2公斤，低於80公斤，更讓許多男性政治人物大崩潰。

民進黨今下午召開中常會，鄭文燦也拿出中央黨部的體重計，請蔡總統見證，說「黨部的磅秤不會造假」，一量，確定是78.2公斤，蔡英文在一旁，抱胸質疑，「這個磅秤多久了」。

隨後，鄭文燦指著蔡易餘，「換他、換他」；蔡英文也對蔡易餘揮揮手，要求蔡站上體重機，蔡易餘一面喊「一定要這樣嗎？」蔡英文說，「你可以脫鞋子」；結果站上一秤，足足有109公斤，蔡總統當場要求蔡易餘，一定要在三個月內將體重減至100公斤以下，「不然就開除黨籍」，「本黨有超過100公斤的嗎？」

由於兩人竟然相差30公斤，鄭蔡兩人站在一起，蔡總統打量一番直說，「怎麼可能？」

(中時 )