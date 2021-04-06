清明連假第一天傳出台鐵太魯閣號出軌的意外。這是台鐵40年來最嚴重的意外事故。民眾除了感到震驚、難過、哀傷之外，更該為此事的發生感到憤怒。因為太魯閣號的出軌意外，就是等著發生的人禍，不是不可避免的天災。

這些不幸者搭上這班死亡列車，令國人萬分悲痛，就算我們並不是這輛列車上不幸罹難者或是傷者的親友家屬，我們也都很清楚，只要這起意外背後該負責的人、該負責的單位、每一個出錯的環節，以及導致這場意外發生的各種行政疏失沒有被抓出來檢討和改變，下次這麼恐怖的意外就有可能發生在你我和身邊的親友身上。

儘管目前出軌意外相關的完整調查報告尚未出爐，但台鐵和媒體都已經先將焦點放在肇事主嫌，也就是隨意停放工程車的義祥工程負責人李義祥身上。當然，這並不是說我們不該追究李義祥的責任。畢竟鬧出了這麼嚴重的意外，身為最直接肇事主嫌的他，該負什麼責任本來就該好好負責。但是，這起意外會發生，難道光靠李義祥一個人的錯誤行為就可以造成嗎？如果我們不向上追查，也只是日後又有一個「李義祥」，在政府其他工程裡類似的位子、做出類似的行為、導致類似甚至更嚴重的意外結果。

正所謂「上樑不正下樑歪」，之所以可以有這麼不負責任、罔顧工程安全和標準作業流程的承包商，可以不斷標到公家單位的大工程，難道相關單位的鐵路局和主管機關交通部不用負責嗎？

交通部再往上的主管機關行政院，和身為行政首長的行政院長和總統都不用負責嗎？當蔡英文口口聲聲說要讓世界看見台灣，結果卻是不斷發生這些人為疏失的意外事故登上外媒的報導，難道不是一件非常諷刺的事情嗎？

台灣對外的國際形象固然重要，但是身為一個國家元首，對內的治理也是同等重要，甚至應該花費更多心力處理。可是蔡英文從萊豬、疫苗、藻礁、2年5起軍機事故，再到這次太魯閣翻車意外，面對台灣民眾需要一個總統好好解決這些問題的時候，卻總是推出這些隨時可以撤換的免洗官員出來擋在前面，自己就躲在幕後好像一切都與自己無關。只要說「這是必須做的」或是「改革刻不容緩」，好像就已經盡到她身為總統的責任一樣。到底現在坐在國家元首之位的是一個以人民福祉為己任的總統，還是只是一個只想顧好自己想管的事情就好的「辣台妹」？

依照蔡政府現在急著跳出來，帶頭成立捐款專戶，意圖模糊這起意外明明就是各個環節都出錯才會導致的「人禍」事實，而不是深刻認知到「這起意外原本不該發生，到底哪裡出了錯，我們該怎麼讓類似的意外以後不要再發生」，那我們可以很悲觀地預期，類似的交通事故在未來還是有可能會一再發生。而這個情況真的讓人完全無法接受，也不可能原諒。

（作者為口譯工作者）