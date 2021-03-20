今年改披富邦悍將球衣的投手林柏佑，昨天在新莊棒球場中繼登板，面戰老東家樂天桃猿，他笑說投起球來熟悉感很重，自己就是拿出渾身解數對決前隊友，「很享受這種對決的感覺。」

林柏佑昨天在7局上登板，中繼1局面對5名打者，先讓林泓育敲出滾地球出局，後被林承飛、梁家榮接連敲安，但他順利化解危機，無失分。

日前林柏佑在熱身賽時就曾表示自己十分期待在正式賽時對上前隊友，昨天首度面對老東家，他直呼感覺真的跟熱身賽時很不一樣，大家都是拿出最好的一面來對決。

不過看到前隊友站在打擊區，也讓他覺得既新鮮又熟悉，「之前都是看小胖（林泓育）在那邊蹲捕，昨天卻是站在打擊區，但這樣的流動不管是對年輕球員還是中生代都是好事，球迷也更有新鮮感。」

過往都是作客新莊，這次換成自己是主人，林柏佑坦言還是有些不習慣，他也透露，昨天首度對決幾乎都是以直球為主，但他笑說之後自己可能會做出變化，不讓前隊友太好掌握。

(中時 )