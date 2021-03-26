近來高雄市發生多件槍擊案，治安疑慮引發社會矚目，但警察局長黃明昭除加強肅槍外，也繼續擴大臨檢勤務，執行到市民認為治安穩定；而市警局發布中階警官人事調整命令，共有114名官警異動或改敘，職務將在3月30日履新，是警長黃明昭到職2個多月後，首次大幅調整人事。

高市警局為洗刷「慶記之都」嘲諷，黃明昭率領警察同仁動起來，特別要求分局長要以身作則，落實掌握轄內治安重點，妥適規劃勤務，落實轄區淨化作為，對特定治安顧慮對象掌握約制。

另對治安熱點、熱時、幫派聚集、易滋事場所及路段，黃明昭要求執行各項臨檢掃蕩及路檢查察勤務，除加強可疑人、車盤查及檢查，防制治安事件發生，查究不法。此外，落實轄內治安顧慮人口(尤其毒品、出獄人口)、幫派組合、經紀公司等查訪約制。

黃明昭力拼高雄治安，也是首度異動逾百名中高階官警，部分重點調整人事有，三民一分局偵查隊長徐文鴻、十全路派出所長蕭余鱗、三民派出所長吳崑琳；楠梓分局偵查隊長黃錦富、警備隊長陳璿棋；左營分局左營派出所長戴銓成、左營分局四海派出所長鍾政育。

鳳山分局警備隊長林福雄、五甲派出所長馬百駿、忠孝派出所長陳宗靖、過埤派出所長鄭士彬；仁武分局仁武派出所長麥漢章。

(中時 )