警方透過有獎徵答方式與學生互動，讓學生在熱烈活潑的氣氛中建立正確的交通安全觀念。（警方提供／陳世宗台中傳真）

年輕學子騎車發生交通事故接二連三，降低交通事故發生率一直是政府施政目標之一。台中市政府警察局第四分局黎明派出所為「防患於未然」，與高中校園攜手合作，向尚未擁有駕照的莘莘學子宣導交通安全的基本觀念，希望學子未來考取駕照實際駕駛在道路上時能夠快樂出門，平安返家。

黎明派出所至轄內的惠文高中，對即將畢業的高中三年級學生進行交通安全宣導，由所長林澤聰親自向學生講授有關交通安全常識、常見的交通事故發生原因及防禦駕駛等內容；宣導過程中透過詼諧的講述模式及輔以令人印象深刻的影片來強化學生的印象，並透過有獎徵答方式與學生互動，讓學生在熱烈活潑的氣氛中建立正確的交通安全觀念。

警方指出，校園交通宣導內容主要以「行人」為主，因為近兩年交通事故多發生於路口，主因多為車輛未禮讓行人而導致傷亡；其中事故發生原因也包含行人未依規定行走行人穿越道或未依標誌、標線指示行走等。讓學生直呼原來不只駕駛車輛時要注意路口狀況，連自己平常在道路上行走都需要留意小心，還有許多保護自己的技巧，可以避免憾事發生。

林澤聰表示，治安與交通一直是警察注重的兩大工作，此次走入校園宣導，期待能夠「預防勝於治療」，讓即將步入大學校園擁有駕照的學生們明白馬路如虎口的道理，先期建立良好的交通安全觀念，培養良好的用路習慣，才能保障自身交通安全。未來也將持續透過向民眾宣導交通安全觀念及交通執法，以期降低交通事故的發生。

(中時 )