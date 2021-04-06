全國教育產業總工會祕書長劉亞平到教育局控訴高雄新興區某高中的英文老師在授課時，偏離課程內容談及誇張的兩性關係議題，讓家長無法接受，甚至向學校反映後，還疑似遭到吃案隱匿，校方及教育局已啟動性別平等調查程序。

據了解，該名英文老師在課堂上提及做愛、性行為等詞，還稱男生下體若像香蕉，就要去看醫生，至少要像小黃瓜才可以，女生如果是同性戀，一定要準備小黃瓜才會幸福，甚至還有許多更嚴重並且不該在英文課堂上談論的議題。

劉亞平指出，前一陣子已經有其他家長去學校反應，但該名英文老師仍未改善，隔天又繼續開黃腔，導致孩子們紛紛有樣學樣，開始說話不得體，已經把「Ｘ交」等詞變成口頭禪，老師課堂上的不當教學，也導致學生們好奇，甚至回家會問家長「為什麼沒有性行為不能用棉條」，讓家長們相當困擾。

高市府教育局表示，接獲家長投訴，該高中教師於課堂中講述性別語言，疑似涉及性騷擾，他們已經立即於當日請學校進行校安通報，並已責請校方依性平法相關規定啟動調查程序，持續輔導疑似受害學生，擇期召開性平會防治小組會議審議。

校方則表示，遭受指控的是年輕英文女教師，平時表現中規中矩，並沒有重大的違規紀錄，校方接獲通報後就立即展開調查，並於6日召開性別平等教育審查會，要求教師陳述實情，至於家長指控校方相關人員隱匿吃案一事，目前也已經展開調查。

(中時 )