行政院會明日將討論通過「長期照顧服務法」修正草案，為擴增長照服務量能、促進長照相關資源發展，以滿足失能者多元長照需求，將推動長照給付支付制度，與長照服務提供者特約機制。

基於長照資源合理利用原則，並考量長照服務給付的公平性及效率性，修正案也增列照管中心或直轄市、縣市主管機關應按民眾失能程度核定其長照需要等級，及長照服務給付額度，長照服務使用者應負擔一定比率長照服務給付額度或金額 。

此外，為維護長照使用者權益，此次修法明訂違法樣態，機構若有遺棄、身心虐待、歧視、傷害、違法限制其人身自由或其他侵害其權益情事，將依法裁罰，強化失能者權益保障。

據了解，目前有長照業者為了搶長照客源，甚至以不收費方式來吸引年長失能者，而由政府來吸收相關經費，造成整體長照財源更大負擔。

官員說，現行長照允許部分負擔，但實際上並未真正落實，這次修法要落實失能者部分負擔規定，盼能改善現行的亂象。

(工商 )