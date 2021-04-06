草屯鎮北投里北投大排，駁坎超齡使用，出現砌石鬆脫破損，影響供灌溉效率及農田安全；中原里中和路前巷道路面龜裂，崎嶇難行又危險。南投縣長林明溱6日會勘，北投大排新設駁坎將延長為110公尺，老舊巷道路面也將翻新。

林明溱率工務處水利工程科及道路養護科人員前往草屯鎮會勘，縣長特助林儒彬、縣議員唐曉棻、李洲忠，草屯鎮民代表會副主席沈玉貞、代表施麗桂、北投里長王枝發、中原里長李傳興及眾多農友都到場關心。

林明溱指出，北投里屬於縣府管轄的「抄封埤」北投大排，施設於1984年，當時採砌石堆疊方式築成駁坎擋土牆，大排與農田落差最高達3公尺，經過近40年，砌石駁坎老舊破損脫落，農友截水灌溉常會漏損影響耕作，萬一駁坎崩塌更可能造成農田流失，水利科原本規畫重新施設損壞最嚴重的30公尺路段，但他會勘時聽到農友的憂心，當場加碼延長3倍，更新施設110公尺駁坎擋土牆，經費也增加為200萬元，希望農民耕作更便利及安全，也不會讓水滲漏流失，浪費珍貴的水資源。

至於草屯鎮中原里中和路8號前巷道，林明溱 指出，該條巷道長約230公尺、寬3.5公尺，因為年久失修，不僅老舊路面嚴重龜裂，歷年挖埋管路之後再填補的路面，更是高低不平，多處破損，既然是地方民眾重要的通行巷道，雖然縣府財政不寬裕，他仍簽核同意動支40萬元，將整條巷道路面刨除，重新鋪設柏油，讓民眾通行能更安全便利。

(中時 )