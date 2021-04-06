台鐵太魯閣重大事故造成50位乘客不幸身故，保險局副局長張玉煇6日表示，目前初步預估，國泰世紀產險承保的鐵路旅客運送責任保險，可能理賠2億元，明台產險承保工程車強制車險，預估理賠1.4億元，加上四位旅客用信用卡刷車票，有7千萬元的身故理賠金，42位罹難者有產壽險的身故理賠金2.4億元，即不含醫療費用，此事故的保險理賠金額已上看6.5億元。

由於保險公司的保戶中還有169位在太魯閣事故中受傷，醫療理賠金要看後續治療情況，同時明台產的強制車險，亦有理賠每人最高20萬元的醫療保險金，所以整體理賠金額仍可能再拉高，可能創下陸上單一意外事故最高理賠金額。

國泰世紀產險承保的鐵路旅客運送責任保險，依保險契約責任每一人死亡保額250萬元，重傷140萬元、傷害醫療40萬元，但單一事故最高理賠上限是2億元，這次已預估會動用到最高上限。

明台產險承保肇事的工程車強制車險，導致第三人身故的理賠金是200萬元、失能亦是200萬元，醫療則是上限20萬元，要看後續醫療費用實支實付。

而旅客若是用信用卡刷火車票，才有信用卡綜合保險，這次共有4位罹難者刷車票，理賠金7千萬元。

另外壽險公司及產險公司的保戶共211位在此次事故中，身故42位，另有169位傷者，還有公司仍在清查中，包括學生保險、意外險及壽險，身故理賠金目前預估2.4億元，但醫療部分仍無法估算。

(工商 )