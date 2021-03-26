千鈞一髮！永和警急救援 鬼門關前拉回跳河女

48歲黎姓女子23日下午1時許疑因感情因素心情不佳，走上新北市永和區福和橋，試圖輕生，所幸千鈞一髮之際，永和警分局員警箭步衝上去將人拉住，過程險象環生，成功將人從鬼門關前拉回來。

永和警分局秀朗派出所員警潘佑哲、鄭柏仁獲報趕抵現場時，黎女已經跨過福和橋護欄，站在護欄外，員警到場後，黎氏仍不肯回到護欄內，身體重心不斷往前，試圖輕生，所幸員警一下車馬上跨步上前就抓住他的手和上衣。

搶救過程中，員警不斷大喊「小姐下來」，但黎女仍不肯配合，幾乎整個人懸在半空中，原本在旁的消防人員見情況不對，也加入救人行列，眾人才七手八腳地將黎氏女子拉回護欄內。

警方表示，黎女因感情因素心情不好，才會想不開。經過員警的勸導，心情已平復許多，員警也聯絡其家人前來派出所帶回，勸家人多多關懷，避免憾事發生。

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(中時 )