「車輪下的悲情！」46歲的賴姓男子，今天上午近11時駕駛一輛預拌混凝土車，行經台中市南屯區永春東三路與環中路五段交叉路口，與24歲騎乘普重機車的林女發生擦撞，造成林女頭部嚴重受創當場死亡；全案由台中市第四警分局交通分隊調查肇事原因，警方依過失致死罪方向偵辦中。
警方指出，台中市消防局在今天上午近11時獲報，南屯區永春東三路、環中路五段交叉口發生車禍；南屯消防分隊長謝嘉益帶隊前往救援時，發現車禍現場是一起水泥預拌車與機車的事故，女姓騎士已卡在車輪底下，臟器外露明顯死亡。
警方調查，賴男駕駛預拌混凝土車，沿環中路五段快車道由南向北，往五權西路方向行駛，行至事故路口右轉永春東三路時，卻與林女騎乘普重機車，沿環中路五段慢車道由南向北直行發生擦撞；意外發生後，林女頭部嚴重受創、臟器外露，未送醫當場死亡。
警方表示，預拌混凝土車駕駛賴男呼氣檢測無飲酒，林女部分擬報請檢察官相驗及抽血鑑驗；全案依交通事故處理程序，轉交通警察大隊分析研判釐清肇事原因，全案正由警方進一步調查處理中。
(中時 )
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