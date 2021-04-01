「深夜的7位英雄，最美的背影。」昨日深夜一名女駕駛因車子沒油，卡在高架橋上，這時後方來了一輛大貨車，因無法通過停了下來，連帶導致後方所有車輛動彈不得，此時貨車司機聯合另外6名駕駛，合力將她的車一路推到匝道匯合處的槽化線，令她激動得快落淚，希望藉由PO文尋人，「一定好好答謝各位」。

該名女駕駛在臉書《爆廢1公社》PO文，表示昨（3月31日）深夜開車行經北市環河快速道路，因未發現油箱已見底，車子就直接停在往景美、新店方向的匝道上，她趕緊撥打道路救援專線，但對方表示在高架橋上無法進行送油接電，唯一的方式就只能等待拖吊。

當時雖然已經深夜12點，但車流量仍不小，後方來車只能緩慢通行，不料下一秒來了一輛超商大貨車，車身寬度根本無法通過，造成所有車輛卡死，眼前的景象令她心急得狂飆汗，甚至是飆淚，只能拚了命撥打道路救援求救。

就在此時，超商的年輕司機號召後方其他6名駕駛，合力將車一路推到匝道匯合處的槽化線，女駕駛表示，自己駕駛的車型是屬於大休旅車，當時又載滿搬家物品，幫忙的7名駕駛全都氣喘吁吁，卻依舊互相打氣的模樣，令她感動不已。

女駕駛說，為了要盡快紓解車潮，無法及時向7名年輕駕駛留電話，只能在路旁不斷地鞠躬目送他們，她在臉書《爆廢1公社》PO文，希望能夠借此找到這7名英雄，「若您是那7位司機，可否回覆我，一定請客好好答謝各位」，並向卡在車陣裡所有的駕駛道歉，貼文處她也分享7名駕駛推車的背影，「深夜最美的背影，好人一生平安。」

貼文曝光後，不少網友都認為「開到沒油很不應該」，希望女駕駛能藉由這次得到教訓，另外也有不少人大讚7名駕駛，「人間真的充滿溫情」。

(中時新聞網)