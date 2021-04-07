葉姓男子前年擔任南投縣政府約聘技工，協助南投縣仁愛鄉清境地區違章建築查報、拆除等業務，與當地民宿業者熟識，除夕夜獲某民宿相邀共進年夜飯，竟藉口酒醉借房休息，趁機對女員工阿霞（化名）強吻、襲胸、摸下體猥褻。事後還line被害人「很大」、「很舒服」、「飽足感」等語。南投地院審理，以強制猥褻罪犯行，判處葉男10個月徒刑。仍可上訴。

根據判決書，50多歲的葉男是南投縣府建設處約聘技工，2019年除夕夜獲邀至某民宿共進年夜飯，席間一再宣稱山上違建由其報拆等語。當晚葉男藉口酒醉想休息，民宿老闆請女員工阿霞帶他進房休息。

豈料進房後葉男向阿霞宣稱「已接管山上」，如有需要可以協助等語，進而對她從背後環抱、隔著衣服抓胸並親吻，還一度想撫摸私處，阿霞不斷用手撥開抵抗。期間民宿老闆友人和同事2度敲門探問狀況，女子因不敢得罪葉男而未離開，雖然不斷以手抗拒，仍遭強制猥褻得逞。

事後葉男還在line傳訊「那天我右手摸到奶子，妳胸部捏」、「很大很舒服，摸起來感覺很有飽足感，很棒，很久很久很久沒有那種感覺了」、「我現在記憶深刻就是指，喔那個飽足感很棒，那個手感很棒」、「很舒服很爽」等語。

葉男辯詞改來改去，警詢時稱只是想藉酒壯膽跟阿霞表白，開庭則說阿霞當天與他拍親密合照傳給她男友，自認為她願意與其交往，才抱下去、親下去。在他案中又說是不小心碰到。

南投地院法官審理認為，如果確實是不小心碰觸到甲女胸部，怎可能產生「很大」、「飽足感」、「很舒服」、「很爽」的感覺，甚至更出言確定自己有「摸到」，認為葉男事後狡辯、不足採信，加上他未與被害人達成和解或給付賠償，依強制猥褻罪，判處他10個月有期徒刑。可上訴。

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(中時新聞網)