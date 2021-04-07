女子拍照踩空滑落濁水溪，仁愛警方動員救援。（仁愛警分局提供／廖志晃南投傳真）

桃園市陳姓女子，到仁愛鄉萬豐村鐵管橋遊玩，因被美景吸引，拍攝照片時，雙腳不慎踩空，從鐵管橋旁的山壁滑落，進而摔落濁水溪河床沙洲上；仁愛警方馳援，並通知萬大水庫停止排水，將陳女送醫所幸無生命危險。

仁愛警察分局武界派出所接獲報案後，所長周輝光、副所長全勝利及警員董千平立即前往案發現場，並通知仁愛消防分隊、守望相助隊到場協助救援。

警方到場後，發現萬大水庫已排放水1個小時，濁水溪水位上漲，救難人員搶救不易，於是通知萬大水庫管理單位立即停止排水，降低溪床水位，增加救援速度。

陳女掉落位置在溪床沙洲上，未被強勁溪水沖走，但案發地點與聯外道路有一段距離，於是救難人員將陳女固定在擔架後，運用人力及沙灘車、農機等交通工具，以接駁方式將她護送上救護車，再送往埔里基督教醫院急救，所幸陳女並無生命危險。

仁愛警分局長莊順智提醒遊客，不要為眼前的美景，而忽略自身的安全，尤其是有些景點山勢險峻，地形陡峭，遊客拍照留下美好回憶時，也要注意周邊環境是否安全。

(中時 )