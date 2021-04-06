台中市政府警察局第四分局南屯派出所警員黃姚敦賓、施浚揚，日前晚間擔服巡邏勤務，於文心南五路與文心南路口見到1輛銀色休旅車停置路中央，上前了解係不明原因車輛突然熄火拋錨於車道；當時天色昏暗，拖吊車又無法立即到達。施員即指揮交通、由黃員使出洪荒之力，單臂協助車主將車輛推移至路旁。

警方指出，當天於轄內巡邏時，見到1輛銀色休旅車打著故障燈停放於文心南五路中，上前關切63歲的吳姓女駕駛很緊張地告訴員警，才知道她剛從大賣場購物完要回家，忽然不明原因熄火拋錨在文心南五路上；當時天stz色已晚，再加上車內放滿了剛購買的物品，讓女駕駛非常驚慌。

警方表示，當員警了解情況後安撫駕駛情緒，提醒她先連絡拖吊車，並立即協助現場交通疏導，主動將故障車推至路旁安全處，員警積極的處理態度讓這名面臨「窘境」女駕駛感到十分的溫暖。

南屯派出所長江松泳表示，車輛故障當下千萬不要慌張，盡快先將車輛移置到安全處，後方放好警示標誌，避免後車追撞，避免不必要的二度傷害，並且及時聯絡道路救援，避免造成交通大打結。

(中時 )