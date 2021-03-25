統一獅隊開季至今打了7戰共發生12次守備失誤，加上當家游擊手林祖傑開幕戰自打球下二軍至今，仍未開始練球，也讓獅隊總教練林岳平十分苦惱，「每次失誤後幾乎都會掉分，帶給投手很大壓力，失誤帶來的困擾持續發酵中。」

林祖傑在開幕戰自打球傷退，隔天下二軍休養，「餅總」今天賽前透露，林祖傑目前仍回報腳還是會痛，無法進行訓練，目前一軍能鎮守游擊的除了陳鏞基，就只剩陳重廷，也讓內野調度成獅隊一大難題。

林岳平解釋，雖然陳鏞基也能守備，但要他守滿整場對體力來說是一大考驗，在目前主戰游擊手只剩陳重廷1人的情況下，近期陳鏞基幾乎都是從板凳出發，以因應可能的突發狀況。

去年陳重廷在林祖傑受傷後臨時接下游擊防線，不過守備並不穩定，也讓他一度壓力大到失眠、牙齦發炎，今年他從春訓就在游擊下足苦功，在林祖傑再度受傷後扛起重任。

「今年相較於去年守游擊更清楚自己該做些什麼。」陳重廷表示，相較於去年的壓力大，今年就是以平常心去面對，面對每一次守備機會就是確實做到位。

目前先發5場僅出現1次失誤，陳重廷認為自己的表現還算可以，但還是有需要做修正的地方，守備教練周廣勝也會提點他需要加強的地方，「像是腳步靈活性，要柔軟一點。」

今年中職更換比賽用球，多數球員都反映擊出球的速度較快，更考驗各隊守備，陳重廷就說：「球確實被擊中的話，速度是滿快的，但跟去年比起來，球到後面的速度會比去年還慢一點。」

為了扛下游擊防區重任，陳重廷也增加守備訓練的比重，「因為游擊需要的東西更多，守備只要多練一定能收到一些成效。」

(中時 )