統一獅在去年拿到總冠軍後就備受球迷期待，但今年開季以來戰績墊底，投球、打擊、守備等團隊數據也倒數，至今還排不出穩定先發陣容，總教練「餅總」林岳平大喊很燒腦，今日先發變陣，陳傑憲退出先發並拉上林焌翰（林勝傑），游擊大關則由老將陳鏞基先發。

統一獅本季至今3勝6敗戰績墊底，且陷入3連敗低潮，林岳平點出現在球隊各環節都沒做好，「打線、守備、牛棚等各環節都還沒到位，比較好的人員在春訓都出現一些小狀況，所以開季很不順。」

其中主力陳傑憲打擊率僅1成62，今日先從板凳出發，拉上野手林焌翰此戰先發第二棒，第一棒則由蘇智傑擔任，「其實不只傑憲，我們整體攻勢串聯不佳，關鍵時刻沒辦法敲出安打，後段棒次也還做不到。讓焌翰試試看，也藉此讓傑憲沉澱一下。」

此外在原本主戰游擊手林祖傑因為自打球受傷後，球隊游擊位置尚未有固定人選，今日林岳平選擇讓陳鏞基守游擊，「真的很燒腦，湊不出來一個型，要打沒守，要守沒打，打起來很難，只能再嘗試看看。」

(中時 )