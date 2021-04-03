樂天桃猿主場迎戰中信兄弟，分別由黃子鵬與鄭凱文先發，兩人共同點是過去皆為後援投手，在今年才轉先發，此戰鄭凱文先發5局失4分(3自責分)，在隊友火力支援下拿到本季第3勝，目前與隊友德保拉、蔡其哲並列勝投王，不過轉到先發角色後鄭凱文也有新課題，目標投到7局。

樂天打線在3、4兩局攻破鄭凱文投球，3下林立三壘打、梁家榮適時安打追回2分，4下樂天也把握兄弟野手失誤，靠攻勢串聯再打2分，總教練林威助表示，「凱文投得有點掙扎，狀況沒有很好但也堅持到5局，有自己的經驗。」

而鄭凱文則坦言前2局狀況比較好，3、4兩局投球反而有些急躁，「可能被打安打、失分後有點急燥，球隊領先讓我節奏變快，想趕快解決打者，所以那兩局失投球變多。」賽後鄭凱文也感謝隊友的打擊與守備幫忙，此戰才能順利奪勝。

鄭凱文過去有先發經驗，不過前3年都定位為後援投手，今年角色轉換也有新課題，「至今先發局數還沒辦法拉很長，投手教練也給我新的課題，想辦法拉長局數、球數，以7局為目標，不然遇上5連戰牛棚會比較累，之後就按照教練的課表操課。」

此外鄭凱文對樂天寫下跨季8連勝的難得紀錄，但他本人並沒有注意到，「這是去年的紀錄，現在想辦法掌握每場出賽、為球隊贏球，是今年先發的任務。」

(中時 )