回歸日職老東家樂天金鷲隊的田中將大，今日熱身賽對上巨人隊繳出優質好投，先發7局僅被敲3安，只因被若林晃弘敲陽春炮而失1分，這是他在日職開幕前的最後一次登板，好投表現讓樂天相當振奮，他預計會在27日的樂天開幕第2戰先發對上火腿。

田中將大今日進行開幕前的最後實戰，7局用89球，僅被敲3安、失1分，另有4次三振、2次保送，最快球速150公里，表現相當出色，這也是他回到日本後所丟出最長局數、最多用球數的一場，已經調整到例行賽先發的狀態。

此戰田中將大相當威猛，前3局除了保送以外，沒被任何打者敲安上壘，只不過4局上半就被首名打者若林晃弘敲出陽春砲失分，這也是若林今年春訓首轟。之後田中又因為保送、大城卓三的二壘打讓自己陷入一、三壘有人危機，之後面對中島宏之靠150公里直球讓對手三振出局，沒有再失分。

4、5兩局田中都讓對手三上三下，7局才又被敲安，不過沒有失分，總計7局僅失1分，相當具有壓制力。而樂天則靠太田光2分炮逆轉戰局，之後又在6局上半一舉灌進4分，在田中退場時樂天以6比1領先，保有勝投候選人資格。

此外這場比賽田中還有面對從小一起長大的好友坂本勇人，兩人自2013年11月1日的日本一第7戰之後，相隔8年、共2694天再度對決，這次交手坂本2打席有1次保送上壘，首局兩人纏鬥到第7球，田中將大催出150公里偏高直球，坂本沒有揮棒因此獲得保送。

(中時 )