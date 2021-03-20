王柏融連續2天在熱身賽中先發，今日終於沒辜負教練團期待，面對中日龍擔任第五棒、左外野手，終於敲出久違安打，且還帶有熱身賽首打點，打擊率也止跌，來到1成18。

王柏融春訓找不到打擊手感，日前雖有紮實擊球但結果都不佳，他今日終於有好表現，面對中日龍先發投手柳裕也，王柏融首打席選到四壞球保送，第2打席敲成二壘方向滾地球，不過第3打席有把握住機會。

4局上半火腿隊一輪猛攻，王柏融也有出力，今井順之助、宇佐見真吾連續安打，淺間大基保送形成滿壘大好機會，石井一成、鶴岡慎也 安打先攻下2分，隨後王柏融在一、三壘有人情況下，面對投到紅中的139公里直球敲出右外野方向安打，火腿隊攻下此局第4分，王柏融春訓手打點也開張。

王柏融上壘後就由杉谷拳士代跑，此戰總計2打數1安打、另有1保送、1打點，打擊率從昨天的0.067上升到1成18，至今17打數2安，近3戰有2場敲安，狀況似乎漸入佳境。

中日龍先發投手柳裕也5局被敲11安，其中首局被火腿打者石井一成、中田翔敲出全壘打，失8分退場。

王柏融賽後受訪時說，「不只有這個打席，我每一打席都很重視且全力以赴，很高興有不錯的結果。」最後火腿以11比0完封中日龍。

(中時 )