在圖書館辦音樂會！新竹縣政府文化局3月至5月間，於文化局圖書館1樓舉辦「樂讀有聲圖書館」，推出多場音樂活動，從文學、電影、繪本、台灣民謠等，邀請民眾不只用眼睛看書，也用眼睛、耳朵享受書籍與音樂的共融。

新竹縣長楊文科指出，響應世界閱讀日，縣府舉辦「跟風閱讀‧悠遊竹縣」活動，推出6大主題系列活動，均採取免費入場，集滿4個印章還可獲得精美禮品。

策畫的巴雀藝術活動負責人表示，此次計畫從發想到執行，花了半年多的時間，過去古典音樂主要在演藝廳舉辦，局限了受眾範圍，此次為了擺脫古典音樂難以親近的刻板印象，特別以圖書館為舞台，演出文學、電影中常聽見的古典樂，並帶入客家元素，串聯觀眾。

首先登場的為27日的「螢光幕背後的聲音」，由曾擔任愛樂電台主持人的李育潔擔任講者，他現為中提琴演奏家，也分享配音員工作內容，認識聲音的藝術家，並認識電動音效等。

另外，4月10日、17日「繪本音樂會」中，繪本選用九把刀作品〈短鼻子大象小小〉， 以說書人精彩口說方式，結合古典樂演奏故事中起承轉合、主角的情緒，串織成一本聲調鮮明且豐富多彩的立體有聲書，讓孩子彷彿走進繪本實境。

5月1日為最後一場音樂活動「午後音樂會」中，由巴雀室內樂樂團帶來弦樂四重奏，以在地文學、電影等主題演出，有老一輩傳唱所民謠「西北雨」、客家歌曲客家本色、天公落水、望春風，以及原住民傳唱歌曲，演出內容豐富。

(中時 )