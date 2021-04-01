「奇幻精靈劇場」結合繪本與偶故事表演，受到孩童喜愛。（世界宗教博物館提供）

世界宗教博物館吉祥物米洛可，造型可愛又討喜，出現在館內、館外大小活動。（世界宗教博物館提供）

歡慶兒童節及兒童月到來，位於新北市永和區的世界宗教博物館將於4月3日在愛的星球推出「星球open—兒童節星球玩挑戰」闖關活動；10、24日還有2場結合兒童繪本、遊戲、偶故事表演的「奇幻精靈劇場」，歡迎親子一起度過歡樂又有學習意涵的兒童月。

世界宗教博物館裡的「愛的星球」兒童展區，提供多元的體驗情境，包括：「情緒星球」學習感知自我；「自然星球」學習愛護自然；「家的星球」與家人共享閱讀時光；還可在「星球加油站」拍照，傳遞愛與分享。

雙周六的「奇幻精靈劇場」，藉由律動遊戲與手作DIY活動，將生命教育或多元文化內涵的繪本故事，轉化成兼具趣味性與知識性的教學活動，叫好又叫座。最近調整部分設施，重新換裝，將帶給親子不一樣的教育與玩樂體驗。

世界宗教博物館教育推廣組專員張聖涵說，今年4月安排兒童主題系列活動，3日下午2點到4點規畫闖關小挑戰，邀請有勇氣的大小朋友一起完成任務，經歷奇幻的午後冒險。10日及24日周末下午2點到3點的「奇幻精靈劇場」，分別是《彩色怪獸》、《我好生氣》繪本故事，讓孩子在遊戲中體驗愛與尊重，學習欣賞他人優點。

博物館還有好多和出生、成長有關的宗教文物，歡迎小朋友到館認識。主題活動不另外收費，憑兒童館門票即可進館，但人數有限，請先上世界宗教博物館網站https：／／www.mwr.org.tw／ 報名。

(中時 )