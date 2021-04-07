台中國家歌劇院NTT-TIFA推出奇幻偶戲《穿越真實的邊界》，將於4月17日至18日首演，由無獨有偶工作室劇團及德國圖賓根形體劇團歷經3年跨國共創而成。台中國家歌劇院表示，劇中以寶特瓶、氣泡布、傘骨等異材質與回收品形塑戲偶，演出結合即時投影及炫彩燈效等科技媒材，創造介於現實與想像間的世界，帶領觀眾走趟夢境與真實交織的時空之旅。

台中國家歌劇院NTT-TIFA（歌劇院台灣國際藝術節）的《穿越真實的邊界》是台德共創的新形態偶戲，由無獨有偶工作室劇團藝術總監鄭嘉音及德國圖賓根形體劇團的藝術總監法蘭克．索恩樂共同導演，並邀請新銳劇作家陳弘洋加入，靈感取自《山海經》、《妖怪台灣誌》、《想像的動物》等東、西方經典神怪著作，運用戲偶與表演者、傳統與現代技術並行方式的劇場實驗。

台中國家歌劇院NTT-TIFA將推出奇幻偶戲《穿越真實的邊界》。（台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

全劇由數段當代人生命課題的故事所組成，分享面對社交、渴望逃離現實的難題，此外，陳弘洋並參考社會時事，融入驚奇軼聞等事件，還透過夢幻水母偶件與藍紫調微光打造太空世界，以詼諧的旁白闡述孕育下一代的煩惱。

因受疫情影響，索恩樂透過視訊進行跨國共創工作長達1年多。他說，他們雖然有聽不懂彼此、想法難獲得共識的時候，但當以視覺性的劇場語言溝通時，卻能夠彼此交會。他對這部跨越疫情挑戰的台德跨國計畫成果信心滿滿。

值得一提的是，《穿越真實的邊界》在中劇院前廳設置AR互動裝置，透過掃描QR Code、讓觀眾進入這趟奇想旅程前，就能先認識即將登場的珍奇異獸。

(中時 )