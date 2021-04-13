25篇餐桌上的故事 x插畫家Croter精心繪製插圖，酸甜苦辣，照見有滋有味的人生。

他在書中細數從童年、青壯年到成熟大人一幕幕「美好食光」，藉此傳遞因為有食物與人的故事參雜，生命變得更豐厚更有餘韻：孩童時期，母親十八般武藝滿足全家人的家傳菜；留學生時代，已出過幾本小說的學姊李昂親自下廚，年輕學弟妹卻不懂得作客之道；李崗的春宴澎湃專業，甚至還促成作家舒國治的姻緣；邀約好友共聚一堂，在妻子走後為她辦壽宴，遙想既愛吃也喜歡朋友的妻子在天上依然可以感受到愛與思念……。

【精彩書摘】

人生在世與數不清的人結緣，但是唯有老同學最可以跨越時間的阻隔，即使數十年未見，在重逢時依然能夠迅速地親熱起來。因為不是功利之交，老同學相聚純粹是為了延續老情誼，找樂子，因此也是適合一起吃飯的人。

從小學、中學到大學，認識的同學相當多，但是最像家人的，應該要算是中學的同學了。各個不同的求學階段代表著我們成長的不同時期，兒童階段依賴父母，世界很小；大學階段心性發展已經成熟，已算是社會化的開始，不再單純；只有在中學的青春期階段，是我們最重視朋友，花最多的時間跟朋友在一起的時期。

尤其是高中的後青春期，這是我們既熱情單純，又魯莽好動的階段，王維曾云：「少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。射殺山中白額虎，肯數鄴下黃鬚兒？」我們跟高中認識的朋友，不知一起幹過多少傻事，也因此跟他們感情最深。

把老同學找回來近年已成為橘世代的集體流行了。這批人出生於戰後嬰兒潮，如今都已年過五十，他們的人生正進入秋收期，由於他們享受過經濟成長帶來的豐厚果實，他們的第二人生也可以過得像楓葉那般的燦爛。

比起上一代，他們更捨得吃穿，把錢花在自己身上。尤其在進入熟齡之後，已退休或等待退休的人都有錢有閒。吃喝玩樂需要有伴，退休之後也是最適合與朋友交往的時候，但交新朋友太慢，因缺乏共同的生活記憶做基礎，這時老同學自然就變成最佳選擇了。

隨著社群媒體的興起，透過LINE 或者臉書把年久失聯的老同學找回來並非難

事。拿我自己來說，手上就有包括小學、高中、大學、研究所等不同時期同學組成的群組，開始的時候還挺令人興奮，互動頻繁，等過了一陣子，群組內加入的人太多，不止同班甚至同屆的人都來了，動輒數十人，好不熱鬧。

只不過這樣一來，反而形成負擔，每天LINE 叮叮咚咚地提醒你又有新的貼文，不是長輩圖問安，就是跟政治、養身相關的連結，不堪其擾，我只有以退出或關閉提醒來回應。

我覺得老同學還是比較適合在我們習慣的實體場域中互動，既然許多同學的下落都有了，不妨在其中找幾位合得來的組個飯友團，因為老同學其實也是很適合在一起共餐的飯友。

人年紀大了，外食的機會也多了，有的主婦是因為做了一輩子的飯，乏了，過去做給孩子吃有動力，現在只做給另一半吃，就開始變得越簡單越好。此外，也有像我這樣獨居的，因為是一個人吃，就更懶得做了。

台灣應該是全球對獨食者最友善的國家了，不但買便當非常方便，便利商店也隨處可見，如果不想吃便當，大街小巷到處是小吃跟自助餐店。然而，吃飯不只是為了果腹，也是人生重要的樂趣之一，共食會比獨食帶來更多的快樂。

有人共食好處多多，首先，菜就可以多點一些，增加用餐時的選擇，減少獨食時的單調；第二，透過分食的共享行為，建立溝通的管道，也增加彼此的凝聚力；第三，即使不分食，共桌吃飯有人可以說說話，或談心解悶或增廣見聞，也比較開胃；第四，如果在餐廳裡，不必覺得形單影隻，加深孤寂感；第五，對於不善於言談的人來說，大家正在吃的食物本身就是最好的話題，由這裡切入，有如討論氣候，自然而安全。

實際上，朋友之間友誼的維繫，經常就是透過約吃飯，沒有什麼功利目的，純粹是為了聯絡感情。英國人也常會跟朋友說「Let's do lunch.」（一起吃午餐）。

好的飯友不能話不投機，如果談話時必須小心翼翼，有許多禁忌，或者不能踩的地雷，那一定吃得不消化；好的飯友在食物上也不能太挑剔，如果在飲食的選擇上跟你距離太遠，那光是決定在哪裡用餐可能就要花上許多時間；好的飯友還要夠熟，熟到相處起來夠輕鬆自在，不必在乎形象問題。

老同學是好飯友的最佳候選人，不管現在是什麼身分，擁有什麼社會頭銜，在老同學面前，立刻可以回復到年少時那個不成熟尚未社會化的自我，當年彼此沒有距離的互動方式，似乎可以不受時光的阻礙，立刻還原。

在這樣的情況下，大家在一種很輕鬆也很自在的氣氛下用餐，除了食物本身，透過無差別待遇的互虧與玩笑，屬於青春期的歡樂又被帶回到已邁入初老階段的我輩中，已經逐漸喪失味覺的感官，也好似乾涸已久的枯井，突然等到了豐沛的甘霖。

雖然身型已變樣，體能也衰退了，但是看見年輕時的老友，能讓我們暫時忘卻這些遺憾，立即恢復年少時的活力。例如，我會跟同學為了爭食一塊兩人都愛吃的法國千層派，而比賽誰的動作快，或者不服輸地較量誰的酒量比較好……，這些在晚輩眼中可能會顯得幼稚的行為，卻能讓我們剎那間又年輕起來。

跟老同學相聚不缺話題，因為曾經擁有一段共同的生活記憶，重複了無數次的內容，無論是年輕時一起做過的糗事，或是老師給過的懲罰，都仍然可以引起大家的談興。只要這不是唯一的話題，總有絕佳的暖場功能。

老同學之間談話也比較不忌諱，身體的隱疾或是私密的家務事，好像都可以攤在陽光下分享。我有一個同學是著名的骨科醫生，人年紀大了總有些筋骨方面的毛病，幾乎所有的同學都是他的病人，每次聚會也都無可避免地會聊到健康方面的話題，所以我們的飯友會也經常被他戲稱為病友會。

在餐廳聚餐之外，老同學也很適合舉辦百樂餐（Potluck）派對。這個源自於美國的家常聚餐方式，由主人提供場地跟準備餐具，參加的客人各自帶一道菜或者是甜點、飲料，這樣大家同時間可以嚐到許多美味，卻又不會太累。

在妻子過世後，我利用她留下來的南村落場地舉辦過無數次的百樂餐，當初為了推廣飲食文化以及舉辦演講活動，在宛若餐廳的空間中有一個開放式的大廚房，現在這裡已經轉型為我的客餐廳，也是我跟朋友、學生們聚會的地方，我又稱之為私沙龍，這裡當然也就成為開同學會的現成場所。

在這裡開同學會好似回到學校上烹飪課，同學們圍著大大的中島一邊備菜一邊聊天，有一種親切的家常感。班上同學雖然不是每個都會做菜，但是總會設法做點貢獻，有人帶酒，有人準備水果，有人買法式糕點，總之十幾個人的聚會，每次都會很豐盛地擺滿一桌，好似過節一般。

雖然是同學，但熟稔程度有如家人，卻又比家人間的友誼更深，一起吃飯就要圖個輕鬆自在，所以要找好飯友，沒有比老同學更合適的了。

(本文摘自《人生需要酒肉朋友》/天下雜誌出版)

【作者簡介】

朱全斌

台北市出生，祖籍江西興國，英國倫敦大學金匠學院傳播與媒體博士。因自小就熱愛文藝與表演藝術，並力行斜槓人生，人生經驗過不同角色。除了在學界服務，也跨足業界，擔任過電視台副總、編劇、插畫家、專欄作家、廣播主持人、音樂劇導演等不同工作。

早年製作電視節目，類型涵蓋戲劇、新聞與社教節目，並屢獲金鐘獎肯定。後專職教授，亦同時拍攝紀錄片，作品《聖與罪》（2009） 曾獲金穗獎、墨西哥國際電影節紀錄片金棕櫚獎以及澳門國際電影節金蓮花最佳紀錄片獎等。

2015年在妻子韓良露過世後，創辦了南瓜國際，整理出版其占星系列著作。此外也戮力於文學創作，著有《當愛比遺忘還長》以及《謝謝妳跟我說再見》二書。2020年自國立臺灣藝術大學傳播學院院長一職退休後，除了旅行、寫作，繼續在Bravo電台主持廣播節目《朱全斌的燦爛時光》外，並以幫助他人開拓自我為職志，繼續探索生命更多的可能性。

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《人生需要酒肉朋友》/天下雜誌出版

(中時新聞網)