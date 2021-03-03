日本奈良以可愛鹿群聞名，每年吸引許多觀光客朝聖，沒想到竟有人殺鹿出氣。日本一名男子於2月7日凌晨，闖入奈良市的奈良公園找鹿玩，豈料其中一隻鹿撞上他的車，男子一氣之下便決定殺鹿，導致其中一隻鹿傷勢過重死亡，男子最終也被逮捕。

根據《每日新聞》報導，一名路人於2月7日凌晨2時半經過奈良公園時，發現一隻受傷而動彈不得的鹿，警方接獲報案抵達現場，只見一頭倒地母鹿已奄奄一息，頭部有一道長約5.4公分的傷口，頭蓋骨疑似被利刃砍到裂開，趕緊調閱監視器，鎖定一名23歲的建築工人吉井勇人。

由於奈良鹿被指定為國家天然紀念物，因此奈良縣警方2日以違反文化財保護法將嫌犯逮捕歸案，吉井勇人被逮後坦承犯行，表示當天他到奈良公園與鹿玩，期間一隻鹿竟撞上他的車，讓他感到非常氣憤，因此決定殺鹿出氣，於是便拿出斧頭朝另一頭鹿的頭部猛砍，而被砍的鹿是一頭11歲的母鹿，最終因傷勢過重，失血過多而亡。

至今警方仍未找到犯案凶器，但由於吉井勇人與鹿玩的行為，聽起來疑點重重，未來將持續深入調查，釐清詳細案發經過。「奈良鹿保護協會」祕書長蘆村佳孝對此表示，奈良的鹿群與人類和平共存，牠們甚至被視為上天的使者，沒想到竟發生這種悲劇，經過此事件後已增加夜間巡邏。